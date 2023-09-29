В Тюменской области запретили запускать дроны

Губернатор подчеркнул, что ограничения направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности местных жителей. Исключение сделали для дронов, которые используются для сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК и других опасных производственных объектов.