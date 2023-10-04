Песков назвал необходимой проверку систем оповещения
Проверка систем оповещения населения о ЧС абсолютно необходима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об уместности учений МЧС.
Песков привел пример Японии, которая регулярно проводит учения по экстренной эвакуации зданий и другие мероприятия, несмотря на постоянную сейсмологическую опасность.
«К этому привыкли все, начиная от малых детей в детских садах, заканчивая стариками. Соответственно, учения в других областях, других сферах тоже абсолютно необходимы», – объяснил пресс-секретарь президента.
Песков также рассказал, что в Кремле не ощутили работу систем оповещения, однако оценивать их эффективность должны профессионалы.
4 октября во всех регионах России пройдет проверка системы оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители, эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. В МЧС подчеркнули, что проверка проводится по плану, и призвали сохранять спокойствие.