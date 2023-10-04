Песков назвал необходимой проверку систем оповещения

4 октября во всех регионах России пройдет проверка системы оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители, эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. В МЧС подчеркнули, что проверка проводится по плану, и призвали сохранять спокойствие.