Верховный суд запретил считать отказ разблокировать телефон доказательством вины

Из определения следует, что показания свидетелей не подтверждают того, что Касенков предпринимал активные действия для обустройства закладок, а у сотрудников полиции нет какой-либо конкретной информации о том, что он намеревался произвести незаконный сбыт, так как осужденного задержали только из-за того, что он находился на проблемном участке. Сам Косенков говорил, что приобрел наркотики для личного потребления.