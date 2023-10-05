Верховный суд запретил считать отказ разблокировать телефон доказательством вины
Отказ обвиняемого добровольно предоставить правоохранительным органом пароли от мобильных телефонов не может толковаться против него и служить подтверждением его виновности. К такому выводу пришел Верховный суд РФ.
Суд рассматривал кассационную жалобу по делу жителя Волгограда Касенкова, которого суд первой инстанции признал виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. ч. 4 ст. 228 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Согласно определению, Касенкова задержали со свертками с наркотиками в декабре 2020 г. на территории бывшего консервного завода, где, по данным оперативников, делались закладки.
ВС РФ отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций, опровергая доводы стороны защиты об отсутствии у Касенкова умысла на сбыт наркотического средства и о неверной квалификации его действий, сослались на его отказ добровольно предоставить пароли от изъятых у него мобильных телефонов. В связи с этим эксперты не смогли получить доступ к информации в телефоне.
«Между тем, отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения», – следует из определения.
Высшая инстанция подчеркивает, что недопустимо расценивать такой способ защиты в качестве подтверждения виновности обвиняемого. Помимо этого вывод судов основан на предположении о возможной информации в телефоне Касенкова.
Из определения следует, что показания свидетелей не подтверждают того, что Касенков предпринимал активные действия для обустройства закладок, а у сотрудников полиции нет какой-либо конкретной информации о том, что он намеревался произвести незаконный сбыт, так как осужденного задержали только из-за того, что он находился на проблемном участке. Сам Косенков говорил, что приобрел наркотики для личного потребления.
В связи с этим ВС РФ решил переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение либо хранение наркотических веществ в крупном размере) и заменил ему наказание на три года и три месяца колонии общего режима.