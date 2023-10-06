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Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с атакой в Хомсе

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом на военное училище в Хомсе, в результате которого погибли по меньшей мере 89 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», – сказано в телеграмме.

Путин также подтвердил готовность российской стороны продолжать тесное взаимодействие с партнерами из Сирии в борьбе со всеми формами терроризма.

Вечером 5 октября беспилотники напали на военное училище в сирийском городе Хомс, где проходила церемония присвоения офицерских званий курсантам училища. Сообщалось, что атака произошла в конце церемонии. 

По информации минздрава Сирии, в результате произошедшего погибли 89 человек, еще 277 человек пострадали. При этом Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил о 123 погибших и 120 пострадавших, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии, передает Al Hadath.

Правительство Сирии объявило трехдневный траур по факту произошедшего. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен выразил сожалению по поводу произошедшего и назвал атаку на военный колледж ужасающей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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