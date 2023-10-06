Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с атакой в Хомсе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом на военное училище в Хомсе, в результате которого погибли по меньшей мере 89 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», – сказано в телеграмме.
Путин также подтвердил готовность российской стороны продолжать тесное взаимодействие с партнерами из Сирии в борьбе со всеми формами терроризма.
Вечером 5 октября беспилотники напали на военное училище в сирийском городе Хомс, где проходила церемония присвоения офицерских званий курсантам училища. Сообщалось, что атака произошла в конце церемонии.
По информации минздрава Сирии, в результате произошедшего погибли 89 человек, еще 277 человек пострадали. При этом Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил о 123 погибших и 120 пострадавших, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии, передает Al Hadath.
Правительство Сирии объявило трехдневный траур по факту произошедшего. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен выразил сожалению по поводу произошедшего и назвал атаку на военный колледж ужасающей.