Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с атакой в Хомсе

По информации минздрава Сирии, в результате произошедшего погибли 89 человек, еще 277 человек пострадали. При этом Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил о 123 погибших и 120 пострадавших, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии, передает Al Hadath.