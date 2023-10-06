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Общество

В Госдуме предложили ввести запрет на приближение к человеку по решению суда

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым у граждан России появится право обратиться в суд с просьбой запретить другому человеку приближаться «на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод». Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» – вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева и зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. 

«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан. <...> [Запрет] необходим в целях обеспечения безопасности и защиты прав потерпевшего от возможного насилия или повторных преступных действий», – сказано в пояснительной записке.

Основанием для внесения поправок в Гражданский кодекс стало, в частности, дело, которое рассматривалось в Приволжском районном суде Казани в 2017 г. Тогда женщина обратилась в суд с просьбой обязать другого человека «прекратить любого рода преследования, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сети интернет, почтовую переписку, любого рода подарки». В результате суд удовлетворил это требование, но запрет на приближение установить не смог из-за отсутствия такой нормы в Гражданском кодексе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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