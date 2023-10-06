В Госдуме предложили ввести запрет на приближение к человеку по решению суда

Основанием для внесения поправок в Гражданский кодекс стало, в частности, дело, которое рассматривалось в Приволжском районном суде Казани в 2017 г. Тогда женщина обратилась в суд с просьбой обязать другого человека «прекратить любого рода преследования, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сети интернет, почтовую переписку, любого рода подарки». В результате суд удовлетворил это требование, но запрет на приближение установить не смог из-за отсутствия такой нормы в Гражданском кодексе.