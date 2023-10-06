В очереди на въезд в Литву из Калининградской области стоят более 100 грузовиков
На въезд из Калининградской области в Литву образовалась очередь из 100 грузовиков, сообщила руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова, пишет ТАСС.
Очередь начала образовываться месяц назад на МАПП «Чернышевское». Тогда на въезд стояли 10 грузовых машин. 16 сентября пробка также превысила 100 грузовиков.
Погранкомитет Белоруссии также сообщает о большой очереди на въезд в Литву и Латвию. По данным комитета, на границе с соседними республиками стоят порядка 900 фур. «Более 400 грузовиков фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники за сутки оформили около 37% авто от нормы», – говорится в сообщении.
На латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) «сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску на 52%», добавили в белорусском ведомстве.
Летом литовская таможня ужесточила правила транзита грузов через РФ и Белоруссию. Согласно ограничениям, грузоотправители обязаны предъявлять декларацию производителя – в этом документе он должен подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт.
18 августа более 390 грузовых и 575 легковых автомобилей были отмечены в очередях на выезд в страны ЕС на границе Белоруссии. Кроме того, сообщалось о росте пробки на единственном польском пункте в Белоруссии – там очередь увеличилась с 80 до 240 авто.