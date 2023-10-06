В очереди на въезд в Литву из Калининградской области стоят более 100 грузовиков

Летом литовская таможня ужесточила правила транзита грузов через РФ и Белоруссию. Согласно ограничениям, грузоотправители обязаны предъявлять декларацию производителя – в этом документе он должен подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт.