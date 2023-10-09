Правительство планирует принять меры для предотвращения роста ДТП
Правительство подготовило законопроект, направленный на снижение числа ДТП, рост которых наблюдается с начала года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждалась ситуация с ростом аварийности.
По итогам этого заседания вице-премьер Марат Хуснуллин дал несколько поручений. В частности, к 1 декабря этого года Росавтодор, госкомпания «Автодор», представители регионов и МВД должны будут разработать планы по снижению уровня аварийности на дорогах, определить сроки исполнения и источники финансирования этих целей.
Уточняется, что в планах должно быть указано обустройство пешеходных переходов с лежачими полицейскими и установка светофоров с кнопкой вызова на трассах с четырьмя более полосами, а также нанесение дополнительных шумовых полос при подъезде к поворотам. Последнее предложение направлено на снижение числа вылетов с трасс, отметил Хуснуллин.
Как пишет газета, за первые восемь месяцев 2023 г. число ДТП выросло на 4%. По информации МВД, за этот период на 24% выросло число опрокидываний автомобилей – до 2800, еще на 2% (до 8200) выросло число съездов с дорог.
Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700. С целью снижения таких ДТП будет проведена ревизия двухполосных загородных трасс в местах, где разрешен обгон. При необходимости в зонах ограниченной видимости дорожники нанесут разметку, которая разрешает обгон только с одной стороны.
Кроме того, к 1 мая 2024 г. Минтранс, Росавтодор и «Автодор» должны будут продумать технологию нанесения временной дорожной разметки в межсезонье, чтобы быстро ее восстановить после зимы и перед началом сезона ремонтных работ.
В конце июля «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД), писали, что по итогам первого полугодия общее число ДТП в России составило 56 228 аварий, что на 3,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом ранее аварийность на дорогах ежегодно снижалась.