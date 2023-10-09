Правительство планирует принять меры для предотвращения роста ДТП

Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700. С целью снижения таких ДТП будет проведена ревизия двухполосных загородных трасс в местах, где разрешен обгон. При необходимости в зонах ограниченной видимости дорожники нанесут разметку, которая разрешает обгон только с одной стороны.