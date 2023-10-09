Газета
Общество

Правительство планирует принять меры для предотвращения роста ДТП

Ведомости

Правительство подготовило законопроект, направленный на снижение числа ДТП, рост которых наблюдается с начала года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждалась ситуация с ростом аварийности.

По итогам этого заседания вице-премьер Марат Хуснуллин дал несколько поручений. В частности, к 1 декабря этого года Росавтодор, госкомпания «Автодор», представители регионов и МВД должны будут разработать планы по снижению уровня аварийности на дорогах, определить сроки исполнения и источники финансирования этих целей.

Уточняется, что в планах должно быть указано обустройство пешеходных переходов с лежачими полицейскими и установка светофоров с кнопкой вызова на трассах с четырьмя более полосами, а также нанесение дополнительных шумовых полос при подъезде к поворотам. Последнее предложение направлено на снижение числа вылетов с трасс, отметил Хуснуллин.

Как пишет газета, за первые восемь месяцев 2023 г. число ДТП выросло на 4%. По информации МВД, за этот период на 24% выросло число опрокидываний автомобилей – до 2800, еще на 2% (до 8200) выросло число съездов с дорог. 

Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700. С целью снижения таких ДТП будет проведена ревизия двухполосных загородных трасс в местах, где разрешен обгон. При необходимости в зонах ограниченной видимости дорожники нанесут разметку, которая разрешает обгон только с одной стороны.

Кроме того, к 1 мая 2024 г. Минтранс, Росавтодор и «Автодор» должны будут продумать технологию нанесения временной дорожной разметки в межсезонье, чтобы быстро ее восстановить после зимы и перед началом сезона ремонтных работ.

В конце июля «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД), писали, что по итогам первого полугодия общее число ДТП в России составило 56 228 аварий, что на 3,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом ранее аварийность на дорогах ежегодно снижалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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