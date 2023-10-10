На шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар
Пожар произошел на поверхности шахты «Ерунаковская» в Новокузнецке, рабочих эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
Уточняется, что на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. По информации «Интерфакса», причиной пожара могло стать замыкание во внешнем оборудовании. В момент возгорания в шахте находились 250 горняков, они вышли на поверхность.
25 апреля на участке шахты «Ерунаковская – 8» произошел прорыв водоотвода, в результате горная масса частично обрушилась. В этот момент в шахте находились 284 человека, а на самом аварийном участке – двое, один из которых погиб. Второму рабочему удалось самостоятельно выбраться на поверхность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В ноябре 2021 г. на шахте «Листвяжная», которая также находится в Кузбассе, взорвался метан — в этот момент под землей находились 285 человек. В результате 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли. Эта авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. «Листвяжная» приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.