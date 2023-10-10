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На шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар

Ведомости

Пожар произошел на поверхности шахты «Ерунаковская» в Новокузнецке, рабочих эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Уточняется, что на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. По информации «Интерфакса», причиной пожара могло стать замыкание во внешнем оборудовании. В момент возгорания в шахте находились 250 горняков, они вышли на поверхность. 

25 апреля на участке шахты «Ерунаковская – 8» произошел прорыв водоотвода, в результате горная масса частично обрушилась. В этот момент в шахте находились 284 человека, а на самом аварийном участке – двое, один из которых погиб. Второму рабочему удалось самостоятельно выбраться на поверхность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В ноябре 2021 г. на шахте «Листвяжная», которая также находится в Кузбассе, взорвался метан — в этот момент под землей находились 285 человек. В результате 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли. Эта авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. «Листвяжная» приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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