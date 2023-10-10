На шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар

В ноябре 2021 г. на шахте «Листвяжная», которая также находится в Кузбассе, взорвался метан — в этот момент под землей находились 285 человек. В результате 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли. Эта авария стала самой масштабной с 2010 г., когда взрыв метана на шахте «Распадская» унес жизни 91 человека. «Листвяжная» приостановила деятельность, в апреле 2023 г. стало известно, что она возобновила ведение горных работ.