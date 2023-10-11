Собянин сообщил о возобновлении движения по Люблинско-Дмитровской линии метро
Движение по Люблинско-Дмитровской линии столичного метро восстановлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин рассказал, что инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку. Перед тем как запустить движение, по участку прошли два поезда без пассажиров.
11 октября мэр Москвы сообщил о столкновении поездов на станции метро «Печатники». По его словам, в 10:30 мск произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. В результате инцидента пострадали пять человек. Машинист поезда получил травму средней тяжести, состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное, уточнил Собянин.
Движение поездов приостановили между станциями «Люблино» и «Дубровка». Временно были закрыты станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Позже в дептрансе Москвы заявили, что столкновение поездов произошло из-за решения машиниста отключить автоматическую систему регулирования скорости (АРС).
Там отметили, что поездом управлял человек с 20-летним опытом вождения, сейчас он работает машинистом-инструктором. А до этого, в 2022 г., занимал должность главного ревизора. Машинист поезда, следовавшего в депо, признал ошибку. У него диагностировали перелом ноги, ему оказывается медицинская помощь, добавили в дептрансе.