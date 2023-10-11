Газета
Общество

Собянин сообщил о возобновлении движения по Люблинско-Дмитровской линии метро

Ведомости

Движение по Люблинско-Дмитровской линии столичного метро восстановлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график», – написал он в своем Telegram-канале. 

Собянин рассказал, что инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку. Перед тем как запустить движение, по участку прошли два поезда без пассажиров.

11 октября мэр Москвы сообщил о столкновении поездов на станции метро «Печатники». По его словам, в 10:30 мск произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. В результате инцидента пострадали пять человек. Машинист поезда получил травму средней тяжести, состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное, уточнил Собянин.

Движение поездов приостановили между станциями «Люблино» и «Дубровка». Временно были закрыты станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Позже в дептрансе Москвы заявили, что столкновение поездов произошло из-за решения машиниста отключить автоматическую систему регулирования скорости (АРС). 

Там отметили, что поездом управлял человек с 20-летним опытом вождения, сейчас он работает машинистом-инструктором. А до этого, в 2022 г., занимал должность главного ревизора. Машинист поезда, следовавшего в депо, признал ошибку. У него диагностировали перелом ноги, ему оказывается медицинская помощь, добавили в дептрансе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных