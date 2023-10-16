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Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Ведомости

Экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти [бывшего] президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», – сказал Ниинистё. 

Смерть Ахтисаари наступила 16 октября в 06:40 по местному времени. 

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 г. в Выборге. Он начал работать в МИД Финляндии в 1965 г., а в 1973-1977 гг. был послом в ряде африканских стран. Помимо этого, Ахтисаари был спецпредставителем генерального секретаря ООН в Намибии. Он стал десятым президентом Финляндии и занимал этот пост с 1994 по 2000 г. В период его президентства Финляндия вступила в ЕС.

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Ахтисаари в 2008 г. получил Нобелевскую премию мира «за 30-летнюю миротворческую деятельность на разных континентах». В частности, он был одним из разработчиков плана признания независимости Косова. Помимо этого, он был удостоен Ордена звезды Румынии – высшей государственной награды страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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