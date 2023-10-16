Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 г. в Выборге. Он начал работать в МИД Финляндии в 1965 г., а в 1973-1977 гг. был послом в ряде африканских стран. Помимо этого, Ахтисаари был спецпредставителем генерального секретаря ООН в Намибии. Он стал десятым президентом Финляндии и занимал этот пост с 1994 по 2000 г. В период его президентства Финляндия вступила в ЕС.