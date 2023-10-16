Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари
Экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.
«Мы глубоко опечалены известием о смерти [бывшего] президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», – сказал Ниинистё.
Смерть Ахтисаари наступила 16 октября в 06:40 по местному времени.
Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 г. в Выборге. Он начал работать в МИД Финляндии в 1965 г., а в 1973-1977 гг. был послом в ряде африканских стран. Помимо этого, Ахтисаари был спецпредставителем генерального секретаря ООН в Намибии. Он стал десятым президентом Финляндии и занимал этот пост с 1994 по 2000 г. В период его президентства Финляндия вступила в ЕС.
Ахтисаари в 2008 г. получил Нобелевскую премию мира «за 30-летнюю миротворческую деятельность на разных континентах». В частности, он был одним из разработчиков плана признания независимости Косова. Помимо этого, он был удостоен Ордена звезды Румынии – высшей государственной награды страны.