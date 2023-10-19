Умер сыгравший в фильмах «Рокки» актер Берт Янг

Он сыграл в более чем 160 фильмах и сериалах, наиболее известные из которых – «Однажды в Америке», шесть фильмов «Рокки», «Трансамерика», «Сопрано» и др. За работу над фильмом «Китайский квартал» (1974 г.) Янг был номинирован на премию «Оскар» в 1977 г. за лучшую мужскую роль второго плана. В фильмах чаще всего он исполнял роли босса мафии, уличного детектива или рабочего.