Умер сыгравший в фильмах «Рокки» актер Берт Янг
Американский актер Берт Янг, известный по роли Поли Пеннино в фильмах «Рокки», умер в возрасте 83 лет, передает газета The New York Times.
Он скончался 8 октября в Лос-Анджелесе, однако СМИ стало известно об этом только в ночь на 19 октября. Его смерть позже подтвердила дочь Анн Мореа Штайнгизер.
Берт Янг родился 30 апреля 1940 г. в Нью-Йорке. Он взял это имя как актер. По одной из версий, его настоящим именем было Джеральд Томмазо Делуиз. Он занимался боксом во время учебы в Корпусе морской пехоты. Его актерская деятельность началась со знакомства с учителем актерского мастерства Ли Страсбергом, когда Янгу было около 20 лет.
Он сыграл в более чем 160 фильмах и сериалах, наиболее известные из которых – «Однажды в Америке», шесть фильмов «Рокки», «Трансамерика», «Сопрано» и др. За работу над фильмом «Китайский квартал» (1974 г.) Янг был номинирован на премию «Оскар» в 1977 г. за лучшую мужскую роль второго плана. В фильмах чаще всего он исполнял роли босса мафии, уличного детектива или рабочего.