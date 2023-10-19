СМИ узнали о заочном аресте бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»
Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и экс-замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков заочно арестован по делу об особо крупном мошенничестве, передает «Коммерсантъ».
По данным СК, Мешков принимал участие в хищении 600 млн руб., которые были выделены на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) – головной испытательный центр «Роскосмоса». Там проводятся испытания жидкостных ракетных двигателей, топлива, космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, а также исследуются проблемы старта ракет-носителей и стартовых сооружений.
Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции Мешкова в Россию или с момента его задержания на территории страны, пишет «Коммерсантъ». Сейчас Мешков объявлен в международный розыск. По ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой ему предъявлено обвинение, максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
Уголовное дело, фигурантом которого является Мешков, было возбуждено в апреле 2019 г. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что при реконструкции стендов могло быть похищено около 1 млрд руб. из выделенных из бюджета 3,2 млрд руб. По мнению следователей, действующий на тот момент исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков вступили в сговор для обеспечения победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на перевооружение стендовой базы НИЦ РКП. Председателем конкурсной комиссии был назначен Мешков, который допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». В ходе проверки выяснилось, что у этой организации не было строительных мощностей и даже банковская гарантия, приложенная к конкурсной заявке, оказалась подложной.
По данным СК, почти сразу после победы в конкурсе «Москапстрой» вывел 1 млрд руб. из 1,5 млрд руб. на счета фирм с «признаками фиктивности». В феврале 2020 г. «Москапстрой» был признан банкротом. Следователи установили, что компания выполнила только 3% из запланированного объема работ и потратила на это 53 млн руб. Позже следователи скорректировали нанесенный ущерб до 600 млн руб.
По информации издания, Мешков сейчас находится не в России. Он уволился из «Роскосмоса» в ноябре 2018 г. и в марте следующего года перешел на работу в полпредство президента в ПФО. В 2021 г. Мешков покинул должность замначальника департамента.