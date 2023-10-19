СМИ узнали о заочном аресте бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»

Уголовное дело, фигурантом которого является Мешков, было возбуждено в апреле 2019 г. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что при реконструкции стендов могло быть похищено около 1 млрд руб. из выделенных из бюджета 3,2 млрд руб. По мнению следователей, действующий на тот момент исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков вступили в сговор для обеспечения победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на перевооружение стендовой базы НИЦ РКП. Председателем конкурсной комиссии был назначен Мешков, который допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». В ходе проверки выяснилось, что у этой организации не было строительных мощностей и даже банковская гарантия, приложенная к конкурсной заявке, оказалась подложной.