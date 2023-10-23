Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

С 1983 по 1986 служил командиром 85-й мотострелковой дивизии в Сибирском военном округе, с 1988 г. занимал должность начальника штаба 11-й Гвардейской армии в Калининграде; с 1990 г. был командующим 49-й армией Северо-Кавказского военного округа. В 1992-1999 гг. — первый заместитель командующего, с апреля 1999 по март 2001 гг. — командующий войсками Московского военного округа. 28 марта 2001 г. был назначен заместителем министра обороны РФ одновременно с назначением на пост министра Сергея Иванова. В 2004 г. эта должность была упразднена. В 2005 г. назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Звание генерала армии Пузанову присвоено указом президента РФ от 27 декабря 2005 г.