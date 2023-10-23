Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов
22 октября на 77 году жизни скончался бывший статс-секретарь – первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.
По словам Дерябина, Пузанов умер после продолжительной болезни.
Пузанов родился в 1947 г. в г. Тюмени. Окончил Омский политехнический институт, экстерном Омское танковое училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.
Военную карьеру начал заместителем командира танковой роты по технической части в Сибири, служил в Прикарпатском и Среднеазиатском военных округах. С 1978 г. командовал мотострелковым полком. В 1979 г. командовал полком, который в составе контингента советских войск одним из первых вошел в Афганистан, был замкомандира 201-й мотострелковой дивизии, принимал участие во многих боях.
С 1983 по 1986 служил командиром 85-й мотострелковой дивизии в Сибирском военном округе, с 1988 г. занимал должность начальника штаба 11-й Гвардейской армии в Калининграде; с 1990 г. был командующим 49-й армией Северо-Кавказского военного округа. В 1992-1999 гг. — первый заместитель командующего, с апреля 1999 по март 2001 гг. — командующий войсками Московского военного округа. 28 марта 2001 г. был назначен заместителем министра обороны РФ одновременно с назначением на пост министра Сергея Иванова. В 2004 г. эта должность была упразднена. В 2005 г. назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Звание генерала армии Пузанову присвоено указом президента РФ от 27 декабря 2005 г.
В декабре 2005 г. стал депутатом Государственной думы и был уволен в запас. Ушел в отставку в январе 2012 г.