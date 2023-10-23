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Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту, теле- и радиоведущему Владимиру Соловьеву. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

«Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО – часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал – в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», – объяснил Пушилин.

Соловьев родился в Москве в 1963 г. В 1989 г. получил степень кандидата экономических наук. В 1990-1992 гг. преподавал экономику в США. В 1997 г. стал ведущим на радиостанции «Серебряный дождь», спустя два года вместе с Александром Гордоном стал вести программу «Процесс» на телеканал ОРТ и одновременно – программу «Страсти по Соловьеву» на ТНТ. В 2001-2003 гг. вел программы «Завтрак с Соловьевым», «Соловьиная ночь», «Поединок» и «Смотрите, кто пришел!». С 2003 г. – ток-шоу «Апельсиновый сок», «К барьеру!», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на НТВ. Летом 2010 г. Соловьев перешел на работу на радио «Вести FM» и телеканал «Россия-1», где стал вести ток-шоу «Поединок». С 7 апреля 2022 г. началось вещание телеканала «Соловьев Live».

Соловьев награжден Орденом Дружбы (2007), Орденом Почета (2013), Орденом Александра Невского (2014), Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2022).

20 октября 2023 г. Соловьев отметил 60-летие. С юбилеем его поздравил президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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