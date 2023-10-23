Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Соловьев родился в Москве в 1963 г. В 1989 г. получил степень кандидата экономических наук. В 1990-1992 гг. преподавал экономику в США. В 1997 г. стал ведущим на радиостанции «Серебряный дождь», спустя два года вместе с Александром Гордоном стал вести программу «Процесс» на телеканал ОРТ и одновременно – программу «Страсти по Соловьеву» на ТНТ. В 2001-2003 гг. вел программы «Завтрак с Соловьевым», «Соловьиная ночь», «Поединок» и «Смотрите, кто пришел!». С 2003 г. – ток-шоу «Апельсиновый сок», «К барьеру!», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на НТВ. Летом 2010 г. Соловьев перешел на работу на радио «Вести FM» и телеканал «Россия-1», где стал вести ток-шоу «Поединок». С 7 апреля 2022 г. началось вещание телеканала «Соловьев Live».