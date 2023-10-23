Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту, теле- и радиоведущему Владимиру Соловьеву. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
«Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО – часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал – в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», – объяснил Пушилин.
Соловьев родился в Москве в 1963 г. В 1989 г. получил степень кандидата экономических наук. В 1990-1992 гг. преподавал экономику в США. В 1997 г. стал ведущим на радиостанции «Серебряный дождь», спустя два года вместе с Александром Гордоном стал вести программу «Процесс» на телеканал ОРТ и одновременно – программу «Страсти по Соловьеву» на ТНТ. В 2001-2003 гг. вел программы «Завтрак с Соловьевым», «Соловьиная ночь», «Поединок» и «Смотрите, кто пришел!». С 2003 г. – ток-шоу «Апельсиновый сок», «К барьеру!», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на НТВ. Летом 2010 г. Соловьев перешел на работу на радио «Вести FM» и телеканал «Россия-1», где стал вести ток-шоу «Поединок». С 7 апреля 2022 г. началось вещание телеканала «Соловьев Live».
Соловьев награжден Орденом Дружбы (2007), Орденом Почета (2013), Орденом Александра Невского (2014), Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2022).
20 октября 2023 г. Соловьев отметил 60-летие. С юбилеем его поздравил президент РФ Владимир Путин.