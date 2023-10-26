ФСБ задержала жителя Красноярского края по делу о передаче данных СБУ
Житель Красноярского края задержан за съемки объектов инфраструктуры и передачу этих данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Задержанному 23 года. Как утверждает ФСБ, он связался с сотрудниками СБУ и по их заданию фотографировал и снимал на видео объекты инфраструктуры региона. Затем молодой человек передавал эти данные СБУ через закрытые каналы связи.
Кроме того, молодой человек, по данным ФСБ, собирал информацию об объектах в Харцызске ДНР, где предположительно располагаются российские военнослужащие. Он обозначил эти сведения в интерактивных картах и также отправил их украинским спецслужбам.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В конце октября в Армавире пытались отравить группу российских летчиков тортом и виски. ФСБ считает, что покушение было организовано сотрудниками СБУ, писал «Коммерсантъ». Официально ведомство инцидент не комментировало.
Газета отмечала, что предполагаемый соучастник Егор Семенов, который доставил летчикам торт и виски, заключен под стражу на 15 суток за мелкое хулиганство. Источники издания сообщали, что после этого Семенова могут арестовать по уголовному делу о покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), которое находится в производстве следственных органов ФСБ.