ФСБ задержала жителя Красноярского края по делу о передаче данных СБУ

Газета отмечала, что предполагаемый соучастник Егор Семенов, который доставил летчикам торт и виски, заключен под стражу на 15 суток за мелкое хулиганство. Источники издания сообщали, что после этого Семенова могут арестовать по уголовному делу о покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), которое находится в производстве следственных органов ФСБ.