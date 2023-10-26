Газета
Общество

ФСБ задержала жителя Красноярского края по делу о передаче данных СБУ

Ведомости

Житель Красноярского края задержан за съемки объектов инфраструктуры и передачу этих данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Задержанному 23 года. Как утверждает ФСБ, он связался с сотрудниками СБУ и по их заданию фотографировал и снимал на видео объекты инфраструктуры региона. Затем молодой человек передавал эти данные СБУ через закрытые каналы связи. 

Кроме того, молодой человек, по данным ФСБ, собирал информацию об объектах в Харцызске ДНР, где предположительно располагаются российские военнослужащие. Он обозначил эти сведения в интерактивных картах и также отправил их украинским спецслужбам.  

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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В конце октября в Армавире пытались отравить группу российских летчиков тортом и виски. ФСБ считает, что покушение было организовано сотрудниками СБУ, писал «Коммерсантъ». Официально ведомство инцидент не комментировало. 

Газета отмечала, что предполагаемый соучастник Егор Семенов, который доставил летчикам торт и виски, заключен под стражу на 15 суток за мелкое хулиганство. Источники издания сообщали, что после этого Семенова могут арестовать по уголовному делу о покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), которое находится в производстве следственных органов ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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