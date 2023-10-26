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Общество

Отдел репатриации посольства Израиля возобновил прием россиян

Ведомости

Отдел репатриации посольства Израиля возобновил прием россиян с 26 октября, сообщил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Он пояснил, что процесс приема документов возобновился раньше, перед зданием посольства сегодня «люди стоят в очереди». «Он [прием заявлений] был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности», – уточнил посол.

24 октября диппредставительство во «В контакте» сообщило, что до 27 октября отдел репатриации приостанавливает прием посетителей на выдачу виз репатриантов. Сейчас это сообщение удалено.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Израильский МИД сообщал о 23 погибших в стране россиянах.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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