Отдел репатриации посольства Израиля возобновил прием россиян
Отдел репатриации посольства Израиля возобновил прием россиян с 26 октября, сообщил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Он пояснил, что процесс приема документов возобновился раньше, перед зданием посольства сегодня «люди стоят в очереди». «Он [прием заявлений] был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности», – уточнил посол.
24 октября диппредставительство во «В контакте» сообщило, что до 27 октября отдел репатриации приостанавливает прием посетителей на выдачу виз репатриантов. Сейчас это сообщение удалено.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Израильский МИД сообщал о 23 погибших в стране россиянах.