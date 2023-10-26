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Общество

В Перми госпитализировали 15 участников детского циркового фестиваля

Ведомости

В Перми участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов заболели острой кишечной инфекцией, сообщило управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли в пищеблоке столовой смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Уточняется, что медики наблюдают за всеми участниками фестиваля.

В региональном минздраве сообщили, что вечером 25 октября на симптомы острого гастроэнтерита пожаловались шесть человек. В цирке медики их осмотрели и оценили состояние как стабильное. «По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (включая ранее обратившихся) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь», – приводит сообщение минздрава ТАСС.

Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным ведомства, дети от 8 до 17 лет проживали в гостинице по улице Мира в Перми. Следствие осматривает место происшествия, изъяло документацию и допрашивает свидетелей и потерпевших.

Организатор фестиваля Центр по реализации проектов в сфере культуры сообщил об отмене гала-концерта из-за заболевания его участников. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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