В Перми госпитализировали 15 участников детского циркового фестиваля
В Перми участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов заболели острой кишечной инфекцией, сообщило управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли в пищеблоке столовой смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Уточняется, что медики наблюдают за всеми участниками фестиваля.
В региональном минздраве сообщили, что вечером 25 октября на симптомы острого гастроэнтерита пожаловались шесть человек. В цирке медики их осмотрели и оценили состояние как стабильное. «По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (включая ранее обратившихся) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь», – приводит сообщение минздрава ТАСС.
Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным ведомства, дети от 8 до 17 лет проживали в гостинице по улице Мира в Перми. Следствие осматривает место происшествия, изъяло документацию и допрашивает свидетелей и потерпевших.
Организатор фестиваля Центр по реализации проектов в сфере культуры сообщил об отмене гала-концерта из-за заболевания его участников. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.