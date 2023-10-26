В Перми госпитализировали 15 участников детского циркового фестиваля

В региональном минздраве сообщили, что вечером 25 октября на симптомы острого гастроэнтерита пожаловались шесть человек. В цирке медики их осмотрели и оценили состояние как стабильное. «По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (включая ранее обратившихся) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. На утро медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь», – приводит сообщение минздрава ТАСС.