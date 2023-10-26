Посол: в армию Израиля мобилизовали тысячи россиян с двойным гражданством
В Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовали, вероятно, тысячи россиян с израильским паспортом, заявил посол страны в России Александр Бен Цви в комментарии ТАСС.
«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», – рассказал он.
Посол подчеркнул, что призыву в армию принадлежат репатриированные граждане старше 18 лет, а из-за эскалации, начавшейся 7 октября, были призваны резервисты. Граждане других стран без паспорта Израиля в армию не призываются, добавил он. Всего, по его оценке, среди израильских военных и сотрудников полиции много выходцев из СССР, России, Белоруссии и Украины.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Из-за боевых действий погибли также 23 гражданина России, еще трое, предположительно, находятся в заложниках у «Хамаса». ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.