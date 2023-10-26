Посол: в армию Израиля мобилизовали тысячи россиян с двойным гражданством

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», – рассказал он.