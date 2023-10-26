Газета
Общество

Школьник из Уфы раздал друзьям 4 млн рублей из сбережений своей бабушки

Ведомости

Школьник из Уфы в течение нескольких месяцев раздавал друзьям деньги, которые брал у бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, пишет «РИА Новости». 

По факту произошедшего в отношении родителей трех несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Помимо этого по решению районной комиссии по делам несовершеннолетних подростков могут поставить на профилактический учет.

Ранее Telegram-канал «БашДТП» сообщил, что подросток брал деньги бабушки, которая она выручила с продажи квартиры. Речь шла о сумме в 4 млн руб. На эти деньги школьники покупали себе «Жигули» и другие машины. По словам внука, в этом им помогали старшеклассники, которые позже «припугнули» детей, чтобы те принесли больше денег. 

По информации Telegram-канала, полиция сейчас занимается поиском старшеклассников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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