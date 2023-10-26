Школьник из Уфы раздал друзьям 4 млн рублей из сбережений своей бабушки

Ранее Telegram-канал «БашДТП» сообщил, что подросток брал деньги бабушки, которая она выручила с продажи квартиры. Речь шла о сумме в 4 млн руб. На эти деньги школьники покупали себе «Жигули» и другие машины. По словам внука, в этом им помогали старшеклассники, которые позже «припугнули» детей, чтобы те принесли больше денег.