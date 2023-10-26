Школьник из Уфы раздал друзьям 4 млн рублей из сбережений своей бабушки
Школьник из Уфы в течение нескольких месяцев раздавал друзьям деньги, которые брал у бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, пишет «РИА Новости».
По факту произошедшего в отношении родителей трех несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Помимо этого по решению районной комиссии по делам несовершеннолетних подростков могут поставить на профилактический учет.
Ранее Telegram-канал «БашДТП» сообщил, что подросток брал деньги бабушки, которая она выручила с продажи квартиры. Речь шла о сумме в 4 млн руб. На эти деньги школьники покупали себе «Жигули» и другие машины. По словам внука, в этом им помогали старшеклассники, которые позже «припугнули» детей, чтобы те принесли больше денег.
По информации Telegram-канала, полиция сейчас занимается поиском старшеклассников.