ФСБ сообщила о предотвращении попытки взорвать военкомат в Твери

Помимо этого для мужчины был заранее подготовлен схрон, откуда завербованный агент должен был взять оружие и взрывчатку для дальнейшего подрыва здания военкомата. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, и потому его нейтрализовали. Среди жителей и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.