ФСБ сообщила о предотвращении попытки взорвать военкомат в Твери
Сотрудники ФСБ ликвидировали пытавшегося взорвать военкомат в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, пишет «РИА Новости».
Уточняется, что теракт планировал украинский агент – завербованный гражданин России. Он, по данным ФСБ, был «членом запрещенного украинского националистического формирования». Сотрудники ФСБ установили, что мужчина за деньги собирал информацию о военных и топливно-энергетических объектах в Тверской области и передавал полученные данные украинским спецслужбам.
Помимо этого для мужчины был заранее подготовлен схрон, откуда завербованный агент должен был взять оружие и взрывчатку для дальнейшего подрыва здания военкомата. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, и потому его нейтрализовали. Среди жителей и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).