Собянин: для форума «Россия» задействованы 67 объектов ВДНХ

Ранее «Ведомости» писали, что на мероприятии можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение квестов. Игровой рубль станет единой официальной условной валютой мероприятия. Потратить средства можно будет в павильонах экспонентов или сувенирных магазинах выставки. При этом вывести игровые рубли из системы или перевести их другому посетителю будет нельзя.