Собянин: для форума «Россия» задействованы 67 объектов ВДНХ
Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия», которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Для ее проведения задействуют 67 объектов ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы – все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах», – отметил он.
Собянин напомнил, что ВДНХ исторически связана с демонстрацией главных достижений страны. Он уточнил, что выставка разместится в 67 объектах ВДНХ на 265 000 кв. м.
На площадке установили 12 трансформаторных подстанций и проложили кабели общей протяженностью 21 км для работы мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов, добавил Собянин. Также на территории ВДНХ введен дополнительный бесплатный транспорт для гостей выставки.
Ранее «Ведомости» писали, что на мероприятии можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение квестов. Игровой рубль станет единой официальной условной валютой мероприятия. Потратить средства можно будет в павильонах экспонентов или сувенирных магазинах выставки. При этом вывести игровые рубли из системы или перевести их другому посетителю будет нельзя.
В международной выставке-форуме «Россия» примут участие все 89 регионов страны, включая новые регионы, которые покажут, чем они уникальны. Мероприятие проходит по мартовскому поручению президента России Владимира Путина. Выставка-форум организуется для демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.