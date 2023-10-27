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Собянин: для форума «Россия» задействованы 67 объектов ВДНХ

Ведомости

Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия», которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Для ее проведения задействуют 67 объектов ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы – все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах», – отметил он.

Собянин напомнил, что ВДНХ исторически связана с демонстрацией главных достижений страны. Он уточнил, что выставка разместится в 67 объектах ВДНХ на 265 000 кв. м.

На площадке установили 12 трансформаторных подстанций и проложили кабели общей протяженностью 21 км для работы мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов, добавил Собянин. Также на территории ВДНХ введен дополнительный бесплатный транспорт для гостей выставки.

На форуме «Россия» можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли

Игровой рубль будет единой официальной условной валютой мероприятия

Ранее «Ведомости» писали, что на мероприятии можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение квестов. Игровой рубль станет единой официальной условной валютой мероприятия. Потратить средства можно будет в павильонах экспонентов или сувенирных магазинах выставки. При этом вывести игровые рубли из системы или перевести их другому посетителю будет нельзя.

В международной выставке-форуме «Россия» примут участие все 89 регионов страны, включая новые регионы, которые покажут, чем они уникальны. Мероприятие проходит по мартовскому поручению президента России Владимира Путина. Выставка-форум организуется для демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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