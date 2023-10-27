Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», – сказано в сообщении.
Виктор Маматов родился 21 июля 1937 г. в Новосибирской области. Он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Маматов впервые выступил на международных соревнованиях в 1966 г., когда ему было 29 лет. Он был четырехкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на 20 км (1967 г.) и в эстафете 4x7,5 км (1969-1971 гг.). Помимо этого, он стал двукратным олимпийским чемпионом – в 1968 и 1972 гг.
На Олимпийских играх – 1984, которые проходили в Сараеве, Маматов тренировал сборную СССР. В том же году он был признан заслуженным тренером СССР. После завершения спортивной карьеры Маматов работал вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР) и зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам спорта. До 1992 г. он был президентом Федерации биатлона СССР. Маматов также являлся почетным вице-президентом Союза биатлонистов России.