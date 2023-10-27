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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», – сказано в сообщении.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 г. в Новосибирской области. Он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Маматов впервые выступил на международных соревнованиях в 1966 г., когда ему было 29 лет. Он был четырехкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на 20 км (1967 г.) и в эстафете 4x7,5 км (1969-1971 гг.). Помимо этого, он стал двукратным олимпийским чемпионом – в 1968 и 1972 гг.

На Олимпийских играх – 1984, которые проходили в Сараеве, Маматов тренировал сборную СССР. В том же году он был признан заслуженным тренером СССР. После завершения спортивной карьеры Маматов работал вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР) и зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам спорта. До 1992 г. он был президентом Федерации биатлона СССР. Маматов также являлся почетным вице-президентом Союза биатлонистов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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