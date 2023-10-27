Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 г. в Новосибирской области. Он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Маматов впервые выступил на международных соревнованиях в 1966 г., когда ему было 29 лет. Он был четырехкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на 20 км (1967 г.) и в эстафете 4x7,5 км (1969-1971 гг.). Помимо этого, он стал двукратным олимпийским чемпионом – в 1968 и 1972 гг.