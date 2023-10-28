В Набережных Челнах загорелась гостиница
В Набережных Челнах утром 28 октября в четырехэтажном здании гостиницы произошел крупный пожар, огонь охватил 4000 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, на третьем и четвертом этажах здания загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы. Постояльцы и персонал гостиницы – всего 72 человека – эвакуированы.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел в здании отеля «Камарус» на Московском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 09:40 мск.
От МЧС России к устранению пожара, как отмечается, привлекли 81 человека и 25 единиц техники. В 10:45 была объявлена локализация пожара, в 11:05 устранили открытое горение. О пострадавших на момент публикации материала информации не было.