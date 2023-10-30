МВД Франции сообщило о планах депортировать 39 россиян
Власти Франции начнут процедуру депортации в отношении 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.
«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как уточнил министр, Москва подтвердила, что лица в списке являются гражданами РФ. По его словам, россиян депортируют, как только российские власти дадут согласие их принять.
В середине октября Дарманен сообщил, что в списке S, куда попадают лица, представляющие угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России. По его словам, среди них есть выходцы из Чечни. Министр уточнил, что около 40 из 60 россиян «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер». На тот момент власти Франции планировали депортировать около 20 человек в случае согласия с российской стороны.
Дарманен отметил, что после начала спецоперации России на Украине сотрудничество между Москвой и Парижем по вопросу высылки было прервано. Он добавил, что возобновить работу по этому направлению разрешил президент Франции Эммануэль Макрон.