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Общество

МВД Франции сообщило о планах депортировать 39 россиян

Ведомости

Власти Франции начнут процедуру депортации в отношении 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил министр, Москва подтвердила, что лица в списке являются гражданами РФ. По его словам, россиян депортируют, как только российские власти дадут согласие их принять.

В середине октября Дарманен сообщил, что в списке S, куда попадают лица, представляющие угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России. По его словам, среди них есть выходцы из Чечни. Министр уточнил, что около 40 из 60 россиян «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер». На тот момент власти Франции планировали депортировать около 20 человек в случае согласия с российской стороны.

Дарманен отметил, что после начала спецоперации России на Украине сотрудничество между Москвой и Парижем по вопросу высылки было прервано. Он добавил, что возобновить работу по этому направлению разрешил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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