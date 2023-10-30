МВД Франции сообщило о планах депортировать 39 россиян

В середине октября Дарманен сообщил, что в списке S, куда попадают лица, представляющие угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России. По его словам, среди них есть выходцы из Чечни. Министр уточнил, что около 40 из 60 россиян «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер». На тот момент власти Франции планировали депортировать около 20 человек в случае согласия с российской стороны.