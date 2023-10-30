Газета
Общество

Поток российских туристов в Армению увеличился на около 64% с начала года

Ведомости

Российские туристы стали чаще посещать Армению – с начала этого года страну посетили 945 000 россиян. Об этом сообщил министр финансов республики Ваге Ованнисян, пишет ТАСС.

«У нас рост количества туристов на 48,8%. С другой стороны, мы имеем рост числа туристов из РФ на 64,3%. В январе – сентябре Армению посетили 1,85 млн туристов, из них 945 000 из России», – сказал он в парламенте страны.

В марте министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» сообщил, что в страну переехали около 108 000-110 000 россиян в 2022 г. По его данным, в 2022 г. в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд.

Ранее по теме: Турпоток по России вырос на 16% за первое полугодие

До этого Керобян отмечал, что у более чем 64 000 приехавших в Армению из РФ, Белоруссии и Украины с февраля 2022 г. по март 2023 г. фамилия оканчивается на «-ян». «То есть они армяне по происхождению», – уточнял он.

19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что внутренний туризм в России подорожал за летний сезон в среднем на 10-15%. Она пояснила, что это происходит из-за роста себестоимости продукта «по всему спектру», цены и дальше будут расти, обогнав инфляцию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных