Поток российских туристов в Армению увеличился на около 64% с начала года
Российские туристы стали чаще посещать Армению – с начала этого года страну посетили 945 000 россиян. Об этом сообщил министр финансов республики Ваге Ованнисян, пишет ТАСС.
«У нас рост количества туристов на 48,8%. С другой стороны, мы имеем рост числа туристов из РФ на 64,3%. В январе – сентябре Армению посетили 1,85 млн туристов, из них 945 000 из России», – сказал он в парламенте страны.
В марте министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» сообщил, что в страну переехали около 108 000-110 000 россиян в 2022 г. По его данным, в 2022 г. в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд.
До этого Керобян отмечал, что у более чем 64 000 приехавших в Армению из РФ, Белоруссии и Украины с февраля 2022 г. по март 2023 г. фамилия оканчивается на «-ян». «То есть они армяне по происхождению», – уточнял он.
19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что внутренний туризм в России подорожал за летний сезон в среднем на 10-15%. Она пояснила, что это происходит из-за роста себестоимости продукта «по всему спектру», цены и дальше будут расти, обогнав инфляцию.