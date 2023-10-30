Поток российских туристов в Армению увеличился на около 64% с начала года

В марте министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» сообщил, что в страну переехали около 108 000-110 000 россиян в 2022 г. По его данным, в 2022 г. в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд.