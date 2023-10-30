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Общество

ФИФА на три года отстранила бывшего президента Испанской федерации футбола

Ведомости

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF) Луису Рубиалесу, поцеловавшему в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте федерации.

Согласно соответствующим положениям Дисциплинарного кодекса ФИФА, у Рубиалеса есть 10 дней на то, чтобы запросить мотивированное решение. Решение остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА.

«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите честности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», – подчеркивается в сообщении.

20 августа 46-летний Рубиалес после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало широкий общественный резонанс. Затем испанская прокуратура подала жалобу на Рубиалеса в национальный суд. В ней указывалось на «постоянное и неоднократное давление со стороны Рубиалеса и его окружения на Эрмосо с целью одобрить действие, совершенное против ее воли». В сентябре Рубиалес официально покинул пост главы RFEF. Он возглавлял организацию с мая 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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