ФИФА на три года отстранила бывшего президента Испанской федерации футбола
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF) Луису Рубиалесу, поцеловавшему в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте федерации.
Согласно соответствующим положениям Дисциплинарного кодекса ФИФА, у Рубиалеса есть 10 дней на то, чтобы запросить мотивированное решение. Решение остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА.
«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите честности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», – подчеркивается в сообщении.
20 августа 46-летний Рубиалес после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало широкий общественный резонанс. Затем испанская прокуратура подала жалобу на Рубиалеса в национальный суд. В ней указывалось на «постоянное и неоднократное давление со стороны Рубиалеса и его окружения на Эрмосо с целью одобрить действие, совершенное против ее воли». В сентябре Рубиалес официально покинул пост главы RFEF. Он возглавлял организацию с мая 2018 г.