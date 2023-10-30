ФИФА на три года отстранила бывшего президента Испанской федерации футбола

20 августа 46-летний Рубиалес после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало широкий общественный резонанс. Затем испанская прокуратура подала жалобу на Рубиалеса в национальный суд. В ней указывалось на «постоянное и неоднократное давление со стороны Рубиалеса и его окружения на Эрмосо с целью одобрить действие, совершенное против ее воли». В сентябре Рубиалес официально покинул пост главы RFEF. Он возглавлял организацию с мая 2018 г.