Газета
Общество

Минфину предложили запретить продажу алкогольного мороженого детям

Ведомости

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин РФ с просьбой ограничить продажу алкогольного мороженого детям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо властей региона в Минфин.

Власти Амурской области выразили обеспокоенность еще в мае из-за планов открытия палаток на улице для торговли алкогольным мороженым с крепостью от 1,5% до 6%. Такая продукция включена в перечень с исключениями, которые не считаются спиртным, что означает, что на эту продукцию не распространяются запреты на торговлю алкоголем.

Региональные чиновники отметили, что ларьки с алкогольным мороженым из-за яркого оформления могут привлечь детей. В то же время крепость такого лакомства соответствует градусу в пиве, сидре, алкогольных коктейлях и др., их продажа несовершеннолетним запрещена, обратили внимание власти Амурской области.

В связи с этим ведомство призвало Минфин ограничить продажу алкогольного мороженого, запретив его для детей и разрешив его реализацию только в кафе и ресторанах, где есть зал обслуживания для посетителей. Инициативу поддержали в Росалкогольтабакконтроле, отмечает газета.

В России запрещена розничная продажа алкоголя в школах, стадионах, вокзалах, аэропортах, а также на территориях, прилегающих к ним. Кроме того, не допускается продажа алкоголя лицам младше 18 лет. В то же время, согласно постановлению правительства от 2020 г., мороженое, сладкий лед, щербеты и др., содержащие этиловый спирт, не относятся к алкогольной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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