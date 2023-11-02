Минфину предложили запретить продажу алкогольного мороженого детям

В России запрещена розничная продажа алкоголя в школах, стадионах, вокзалах, аэропортах, а также на территориях, прилегающих к ним. Кроме того, не допускается продажа алкоголя лицам младше 18 лет. В то же время, согласно постановлению правительства от 2020 г., мороженое, сладкий лед, щербеты и др., содержащие этиловый спирт, не относятся к алкогольной продукции.