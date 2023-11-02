Минфину предложили запретить продажу алкогольного мороженого детям
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин РФ с просьбой ограничить продажу алкогольного мороженого детям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо властей региона в Минфин.
Власти Амурской области выразили обеспокоенность еще в мае из-за планов открытия палаток на улице для торговли алкогольным мороженым с крепостью от 1,5% до 6%. Такая продукция включена в перечень с исключениями, которые не считаются спиртным, что означает, что на эту продукцию не распространяются запреты на торговлю алкоголем.
Региональные чиновники отметили, что ларьки с алкогольным мороженым из-за яркого оформления могут привлечь детей. В то же время крепость такого лакомства соответствует градусу в пиве, сидре, алкогольных коктейлях и др., их продажа несовершеннолетним запрещена, обратили внимание власти Амурской области.
В связи с этим ведомство призвало Минфин ограничить продажу алкогольного мороженого, запретив его для детей и разрешив его реализацию только в кафе и ресторанах, где есть зал обслуживания для посетителей. Инициативу поддержали в Росалкогольтабакконтроле, отмечает газета.
В России запрещена розничная продажа алкоголя в школах, стадионах, вокзалах, аэропортах, а также на территориях, прилегающих к ним. Кроме того, не допускается продажа алкоголя лицам младше 18 лет. В то же время, согласно постановлению правительства от 2020 г., мороженое, сладкий лед, щербеты и др., содержащие этиловый спирт, не относятся к алкогольной продукции.