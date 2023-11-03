На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла
На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что сильные толчки ощущались в 09:26 мск (08:26 по местному времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км в 79 км к северо-западу от пригорода Афин Перистери.
После этого толчка последовало еще несколько, в том числе один магнитудой 3,3 балла в 80 км от Перистери и в 9 км к юго-востоку от Мантуди. Последний из толчков произошел в 12:20 мск в 91 км от Перистери на глубине 5 км, его магнитуда составила 2,7 балла.
Директор Геодинамического института Афин Афанасиос Ганас в комментарии газете Kathimerini сообщил, что первый толчок с магнитудой в 5,2 балла был основным. По его словам, повреждения могли получить старые здания. О пострадавших не сообщалось.