На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

После этого толчка последовало еще несколько, в том числе один магнитудой 3,3 балла в 80 км от Перистери и в 9 км к юго-востоку от Мантуди. Последний из толчков произошел в 12:20 мск в 91 км от Перистери на глубине 5 км, его магнитуда составила 2,7 балла.