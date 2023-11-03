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На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

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На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сильные толчки ощущались в 09:26 мск (08:26 по местному времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км в 79 км к северо-западу от пригорода Афин Перистери. 

После этого толчка последовало еще несколько, в том числе один магнитудой 3,3 балла в 80 км от Перистери и в 9 км к юго-востоку от Мантуди. Последний из толчков произошел в 12:20 мск в 91 км от Перистери на глубине 5 км, его магнитуда составила 2,7 балла.

Директор Геодинамического института Афин Афанасиос Ганас в комментарии газете Kathimerini сообщил, что первый толчок с магнитудой в 5,2 балла был основным. По его словам, повреждения могли получить старые здания. О пострадавших не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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