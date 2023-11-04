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Патриарх Кирилл представил подлинник Казанской иконы Богородицы XVI века

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери XVI в., которая считалась утраченной.

Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери в ходе литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Трансляция в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери проходила на сайте Московского патриархата.

«Сегодня мы является свидетелями очень важного исторического события. Этот день можно назвать обретением чудотворного образа Казанской Божией Матери Московской», – сказал патриарх.

Перед чудотворным образом, который датирован 1580 г., молился князь Пожарский, отметил епископ. По его словам, икона была «великой святыней в самое опасное время нашей истории» – Средние века.

«Когда решалась судьба России, когда враг – поляки – находились в Москве, когда избавление от этого врага означало, будет ли Россия свободной страной или она будет в вечной зависимости от иноземцев», – сказал патриарх.  

Одна из самых чтимых икон Русской православной церкви явилась в Казани в 1579 г. Списки иконы получили большое распространение, но сам первообраз считался исчезнувшим. В 1904 г. икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. Считалось, что впоследствии образ разрубили и сожгли в печи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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