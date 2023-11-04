Патриарх Кирилл представил подлинник Казанской иконы Богородицы XVI века
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери XVI в., которая считалась утраченной.
Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери в ходе литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Трансляция в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери проходила на сайте Московского патриархата.
«Сегодня мы является свидетелями очень важного исторического события. Этот день можно назвать обретением чудотворного образа Казанской Божией Матери Московской», – сказал патриарх.
Перед чудотворным образом, который датирован 1580 г., молился князь Пожарский, отметил епископ. По его словам, икона была «великой святыней в самое опасное время нашей истории» – Средние века.
«Когда решалась судьба России, когда враг – поляки – находились в Москве, когда избавление от этого врага означало, будет ли Россия свободной страной или она будет в вечной зависимости от иноземцев», – сказал патриарх.
Одна из самых чтимых икон Русской православной церкви явилась в Казани в 1579 г. Списки иконы получили большое распространение, но сам первообраз считался исчезнувшим. В 1904 г. икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. Считалось, что впоследствии образ разрубили и сожгли в печи.