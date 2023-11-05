СМИ: ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Газе
Вечером 4 ноября несколько палестинских мирных жителей были убиты, а другие получили ранения в результате авиаудара Израиля по жилому дому в лагере беженцев Аль-Магази в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
Корреспондент WAFA сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по жилому дому в Аль-Магази, что привело к жертвам и разрушению дома, а также повреждению соседних зданий и инфраструктуры.
Число жертв, по разным данным WAFA, составляет от «нескольких мирных жителей» до 51.
Уточняется, что ранее ночью спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших в результате израильского авиаудара по жилому дому на западе от города Газа.
В вечернем брифинге официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари об ударе по лагерям беженцев в Газе не сообщается.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.