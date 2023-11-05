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Общество

СМИ: ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Газе

Ведомости

Вечером 4 ноября несколько палестинских мирных жителей были убиты, а другие получили ранения в результате авиаудара Израиля по жилому дому в лагере беженцев Аль-Магази в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Корреспондент WAFA сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по жилому дому в Аль-Магази, что привело к жертвам и разрушению дома, а также повреждению соседних зданий и инфраструктуры. 

Число жертв, по разным данным WAFA, составляет от «нескольких мирных жителей» до 51. 

Уточняется, что ранее ночью спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших в результате израильского авиаудара по жилому дому на западе от города Газа.

В вечернем брифинге официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари об ударе по лагерям беженцев в Газе не сообщается

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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