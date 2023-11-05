СК начал проверку после гибели четверых человек в ДТП в Иркутской области

Авария произошла 5 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь Усть-Кутского района. По предварительным данным, 36-летний автомобилист при повороте не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду. Водитель и пассажиры – женщина и двое малолетних детей – погибли, уточнили в полиции.