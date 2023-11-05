СК начал проверку после гибели четверых человек в ДТП в Иркутской области
Следователи начали доследственную проверку после аварии в Иркутской области, в которой погибли четверо – водитель и пассажиры Lada Samara, съехавшей с дороги в реку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Авария произошла 5 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь Усть-Кутского района. По предварительным данным, 36-летний автомобилист при повороте не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду. Водитель и пассажиры – женщина и двое малолетних детей – погибли, уточнили в полиции.
По данным СК, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Следователи выясняют обстоятельства аварии, устанавливаются личности потерпевших, говорится в сообщении.
В октябре четыре человека стали жертвами ДТП в Кировской области. Инцидент произошел в Оричевском районе – водитель ВАЗ-2106 потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.
17 октября сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс. Два человека погибли на месте, еще один пострадал, сообщала пресс-служба ГИБДД.