Газета
Общество

СК начал проверку после гибели четверых человек в ДТП в Иркутской области

Ведомости

Следователи начали доследственную проверку после аварии в Иркутской области, в которой погибли четверо – водитель и пассажиры Lada Samara, съехавшей с дороги в реку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Авария произошла 5 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь Усть-Кутского района. По предварительным данным, 36-летний автомобилист при повороте не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду. Водитель и пассажиры – женщина и двое малолетних детей – погибли, уточнили в полиции.

По данным СК, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Следователи выясняют обстоятельства аварии, устанавливаются личности потерпевших, говорится в сообщении.

В октябре четыре человека стали жертвами ДТП в Кировской области. Инцидент произошел в Оричевском районе – водитель ВАЗ-2106 потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.

17 октября сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс. Два человека погибли на месте, еще один пострадал, сообщала пресс-служба ГИБДД.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных