Путин посетил центр детской онкологии имени Дмитрия Рогачева

По данным Кремля, сейчас выживают восемь из десяти детей со злокачественными новообразованиями и тяжелыми заболеваниями крови, тогда как к началу 1990-х гг. выживал лишь один ребенок из 10, а слова «детский рак» звучали как смертельный приговор.