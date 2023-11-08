Путин посетил центр детской онкологии имени Дмитрия Рогачева
Президент России Владимир Путин приехал в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
Создание центра внесло существенный вклад в борьбу с детским раком. Решение о его создании было принято Путиным в 2005 г. после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в сентябре 2007 г.
По данным Кремля, сейчас выживают восемь из десяти детей со злокачественными новообразованиями и тяжелыми заболеваниями крови, тогда как к началу 1990-х гг. выживал лишь один ребенок из 10, а слова «детский рак» звучали как смертельный приговор.
В центре открыли новый корпус, построенный при участии «Росатома», в котором появились первые в России отделения детской нейроонкологии, хирургии головы и шеи, современная гибридная операционная, отделение реанимации.
Специалисты будут проводить в корпусе полный цикл от биопсии и постановки диагноза до полноценной функциональной и эстетической реабилитации с использованием самых современных эндоскопических и микрохирургических технологий.