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Путин посетил центр детской онкологии имени Дмитрия Рогачева

Ведомости

Президент России Владимир Путин приехал в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Создание центра внесло существенный вклад в борьбу с детским раком. Решение о его создании было принято Путиным в 2005 г. после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в сентябре 2007 г.

По данным Кремля, сейчас выживают восемь из десяти детей со злокачественными новообразованиями и тяжелыми заболеваниями крови, тогда как к началу 1990-х гг. выживал лишь один ребенок из 10, а слова «детский рак» звучали как смертельный приговор.

В центре открыли новый корпус, построенный при участии «Росатома», в котором появились первые в России отделения детской нейроонкологии, хирургии головы и шеи, современная гибридная операционная, отделение реанимации. 

Специалисты будут проводить в корпусе полный цикл от биопсии и постановки диагноза до полноценной функциональной и эстетической реабилитации с использованием самых современных эндоскопических и микрохирургических технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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