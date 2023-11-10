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На Чукотке пропала связь с Ан-2 с тремя людьми на борту

Ведомости

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь на Чукотке, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Самолет около 1:40 мск вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту был один пассажир и два члена экипажа. Около 5:30 мск на поиски борта отправился вертолет Ми-8, а чуть позднее – два вездехода.

Ан-2, эксплуатируемые с 1947 г., до сих пор являются основными на местных воздушных линиях и используются в сельхозработах, самолет также состоит на вооружении ВВС в разных странах. Для пассажирских перевозок в России эксплуатируется несколько десятков машин, а остальные – для авиаработ и частных, любительских или спортивных перевозок.

Предполагается, что парк устаревших «кукурузников» Ан-2 в России заменит ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Ожидается, что перевозчики начнут получать его с 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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