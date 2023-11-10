На Чукотке пропала связь с Ан-2 с тремя людьми на борту
Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь на Чукотке, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.
Самолет около 1:40 мск вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту был один пассажир и два члена экипажа. Около 5:30 мск на поиски борта отправился вертолет Ми-8, а чуть позднее – два вездехода.
Ан-2, эксплуатируемые с 1947 г., до сих пор являются основными на местных воздушных линиях и используются в сельхозработах, самолет также состоит на вооружении ВВС в разных странах. Для пассажирских перевозок в России эксплуатируется несколько десятков машин, а остальные – для авиаработ и частных, любительских или спортивных перевозок.
Предполагается, что парк устаревших «кукурузников» Ан-2 в России заменит ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Ожидается, что перевозчики начнут получать его с 2024 г.