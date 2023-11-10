На Чукотке пропала связь с Ан-2 с тремя людьми на борту

Самолет около 1:40 мск вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту был один пассажир и два члена экипажа. Около 5:30 мск на поиски борта отправился вертолет Ми-8, а чуть позднее – два вездехода.