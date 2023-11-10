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СК возбудил уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-2 на Чукотке

Ведомости

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завели уголовное дело по факту жесткой посадки после пропажи самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. 

Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Там добавили, что обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Также продолжаются поисково-спасательные мероприятия. 

В то же время ТАСС в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу заявили, что самолет пока не найден.

Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщили, что Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту находились один пассажир и два члена экипажа.

На поиски борта в 05:30 мск отправили вертолет Ми-8, а спустя час – два вездехода. Позже в МЧС сообщили, что вертолет был отозван из-за плохой погоды. Поиски с воздуха отложили до 11 ноября.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту потери связи с Ан-2. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный. По состоянию на 07:19 мск судно посадку не совершило, уточнили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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