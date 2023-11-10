СК возбудил уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-2 на Чукотке
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завели уголовное дело по факту жесткой посадки после пропажи самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Там добавили, что обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Также продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
В то же время ТАСС в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу заявили, что самолет пока не найден.
Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщили, что Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту находились один пассажир и два члена экипажа.
На поиски борта в 05:30 мск отправили вертолет Ми-8, а спустя час – два вездехода. Позже в МЧС сообщили, что вертолет был отозван из-за плохой погоды. Поиски с воздуха отложили до 11 ноября.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту потери связи с Ан-2. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный. По состоянию на 07:19 мск судно посадку не совершило, уточнили там.