СК возбудил уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-2 на Чукотке

Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщили, что Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На его борту находились один пассажир и два члена экипажа.