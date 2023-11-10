В Малайзии признали российские ученые степени
Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, которые были присуждены в России. Об этом заявил министр образования Малайзии Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, пишет «РИА Новости».
В ходе переговоров стороны подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием вузов России и Малайзии, которые направлены на укрепление и расширение сотрудничества в разных областях. В частности, страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии НИУ ВШЭ, а также о повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ и др.
В конце октября состоялась рабочая поездка министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, помощника, ректоров и проректоров вузов республики в Малайзию, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук на базе Казанского федерального университета.
В середине февраля Фальков заявил, что ситуация, когда большая наука и качественное образование концентрируются только в небольшом количестве государств, является пережитком прошлого. По его словам, в планах Минобрнауки «придать новый импульс» дальнейшему развитию сетевых университетов по линии СНГ, БРИКС, ШОС и РАФУ. Помимо этого в разработке находится около 90 проектов документов о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.