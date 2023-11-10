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Общество

В Малайзии признали российские ученые степени

Ведомости

Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, которые были присуждены в России. Об этом заявил министр образования Малайзии Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, пишет «РИА Новости». 

В ходе переговоров стороны подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием вузов России и Малайзии, которые направлены на укрепление и расширение сотрудничества в разных областях. В частности, страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии НИУ ВШЭ, а также о повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ и др.

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В конце октября состоялась рабочая поездка министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, помощника, ректоров и проректоров вузов республики в Малайзию, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук на базе Казанского федерального университета. 

В середине февраля Фальков заявил, что ситуация, когда большая наука и качественное образование концентрируются только в небольшом количестве государств, является пережитком прошлого. По его словам, в планах Минобрнауки «придать новый импульс» дальнейшему развитию сетевых университетов по линии СНГ, БРИКС, ШОС и РАФУ. Помимо этого в разработке находится около 90 проектов документов о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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