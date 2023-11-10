В Малайзии признали российские ученые степени

В ходе переговоров стороны подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием вузов России и Малайзии, которые направлены на укрепление и расширение сотрудничества в разных областях. В частности, страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии НИУ ВШЭ, а также о повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ и др.