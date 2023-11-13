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Superjob: курсом доллара интересуются 26% россиян

Ведомости

Каждый четвертый россиянин интересуется курсом доллара (26%) и евро (24%). Об этом говорится в исследовании Superjob, в котором с 3 по 10 ноября приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего за курсом иностранных валют следят мужчины (33%), мужчины и женщины в возрасте до 34 лет (35%) и со средним доходом от 80 000 руб. (29%).

По мнению опрошенных, 9 января 2024 г., в первый рабочий день после новогодних праздников, курс доллара составит 103,46 руб., евро – 112,75 руб.

Согласно информации на сайте Мосбирже, курс доллара в ходе торгов 13 ноября находится на отметке около 92 руб., евро – 98 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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