Superjob: курсом доллара интересуются 26% россиян
Каждый четвертый россиянин интересуется курсом доллара (26%) и евро (24%). Об этом говорится в исследовании Superjob, в котором с 3 по 10 ноября приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Чаще всего за курсом иностранных валют следят мужчины (33%), мужчины и женщины в возрасте до 34 лет (35%) и со средним доходом от 80 000 руб. (29%).
По мнению опрошенных, 9 января 2024 г., в первый рабочий день после новогодних праздников, курс доллара составит 103,46 руб., евро – 112,75 руб.
Согласно информации на сайте Мосбирже, курс доллара в ходе торгов 13 ноября находится на отметке около 92 руб., евро – 98 руб.