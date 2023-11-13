Старший сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра Чечни по спорту
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, которому недавно исполнилось 18 лет, назначен на должность первого замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», – написал Даудов.
Он напомнил, что Ахмат Кадыров был председателем совета чеченского регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также неоднократно выигрывал турниры по смешанным единоборствам и боксу.
9 ноября Даудов вручил трем сыновьям Рамзана Кадырова, в том числе и Ахмату, высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев тогда отметил, что молодые люди являются ярким примером для подрастающего поколения, они с раннего детства изучают каноны религии, носят звания «хафизов» (хранителей Корана, знающих его текст наизусть), успешны в учебе, спорте и в общественной деятельности.