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Старший сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра Чечни по спорту

Ведомости

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, которому недавно исполнилось 18 лет, назначен на должность первого замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. 

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», – написал Даудов. 

Он напомнил, что Ахмат Кадыров был председателем совета чеченского регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также неоднократно выигрывал турниры по смешанным единоборствам и боксу. 

9 ноября Даудов вручил трем сыновьям Рамзана Кадырова, в том числе и Ахмату, высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев тогда отметил, что молодые люди являются ярким примером для подрастающего поколения, они с раннего детства изучают каноны религии, носят звания «хафизов» (хранителей Корана, знающих его текст наизусть), успешны в учебе, спорте и в общественной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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