Старший сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра Чечни по спорту

9 ноября Даудов вручил трем сыновьям Рамзана Кадырова, в том числе и Ахмату, высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев тогда отметил, что молодые люди являются ярким примером для подрастающего поколения, они с раннего детства изучают каноны религии, носят звания «хафизов» (хранителей Корана, знающих его текст наизусть), успешны в учебе, спорте и в общественной деятельности.