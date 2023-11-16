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Общество

На территории воинской части в Волгоградской области произошел пожар

Ведомости

На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его цитирует пресс-служба администрации региона. 

«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны», – заявил он. 

Бочаров подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Информация о последствиях пожара в воинской части не уточняется. Губернатор также не сообщил о причинах возгорания, отметив, что обстоятельства инцидента выясняются.

Местный портал V1.RU пишет, что очевидцы сообщали о взрывах около 01:00 (время совпадает с московским) 16 ноября. По данным издания, ликвидировать пожар удалось около 05:00. Источник V1.RU в экстренных службах заявил, что эвакуация жителей Котлубани не потребовалась.

В начале сентября в Волгоградской области силы Минобороны уничтожили беспилотник. Бочаров сообщал, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. По данным «Регнум», дрон упал на территории военной базы. V1.RU писал, что громкий звука взрыва слышали жители поселков Котлубань и Самофаловка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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