На территории воинской части в Волгоградской области произошел пожар
На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его цитирует пресс-служба администрации региона.
«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны», – заявил он.
Бочаров подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Информация о последствиях пожара в воинской части не уточняется. Губернатор также не сообщил о причинах возгорания, отметив, что обстоятельства инцидента выясняются.
Местный портал V1.RU пишет, что очевидцы сообщали о взрывах около 01:00 (время совпадает с московским) 16 ноября. По данным издания, ликвидировать пожар удалось около 05:00. Источник V1.RU в экстренных службах заявил, что эвакуация жителей Котлубани не потребовалась.
В начале сентября в Волгоградской области силы Минобороны уничтожили беспилотник. Бочаров сообщал, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. По данным «Регнум», дрон упал на территории военной базы. V1.RU писал, что громкий звука взрыва слышали жители поселков Котлубань и Самофаловка.