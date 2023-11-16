На территории воинской части в Волгоградской области произошел пожар

Бочаров подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Информация о последствиях пожара в воинской части не уточняется. Губернатор также не сообщил о причинах возгорания, отметив, что обстоятельства инцидента выясняются.