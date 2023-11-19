Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье дроне
В Богородском городском округе Подмосковья сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.
Об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа сообщили и в Минобороны. По данным военных, попытка атаки предотвращена в 01:00 мск.
Согласно информации из телеграм-каналов Mash, Shot, а также «Известиям», обломки сбитого дрона упали на Горьковском шоссе, что привело к временному перекрытию движения.
Последний случай уничтожения дрона, направлявшегося в сторону Москвы, был зафиксирован 7 октября. Собянин тогда заявил, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в Истринском городском округе Московской области. Глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что беспилотный летательный аппарат перевозил 10 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.