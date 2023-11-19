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Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье дроне

Ведомости

В Богородском городском округе Подмосковья сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.

Об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа сообщили и в Минобороны. По данным военных, попытка атаки предотвращена в 01:00 мск.

Согласно информации из телеграм-каналов Mash, Shot, а также «Известиям», обломки сбитого дрона упали на Горьковском шоссе, что привело к временному перекрытию движения.

Последний случай уничтожения дрона, направлявшегося в сторону Москвы, был зафиксирован 7 октября. Собянин тогда заявил, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в Истринском городском округе Московской области. Глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что беспилотный летательный аппарат перевозил 10 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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