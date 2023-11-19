Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье дроне

Последний случай уничтожения дрона, направлявшегося в сторону Москвы, был зафиксирован 7 октября. Собянин тогда заявил, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в Истринском городском округе Московской области. Глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что беспилотный летательный аппарат перевозил 10 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.