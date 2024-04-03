Производство оборудования для пищепрома в России выросло на 40%

Он добавил, что в 2023 г. был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. По словам политика, достижения в АПК способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. В прошлом году со значительным запасом были превышены запланированные показатели по производству растительного масла, зерна, рыбы и рыбопродуктов, сахара, мяса и мясопродуктов.