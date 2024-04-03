Производство оборудования для пищепрома в России выросло на 40%
В России почти на 40% увеличилось производство машин и оборудования для пищевой промышленности, а выпуск сельхозтехники вырос более чем на 8%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.
Мишустин отметил, что в 2023 г. правительство РФ в приоритетном порядке занималось формированием экономики предложения, которое невозможно без обеспечения продовольственной безопасности, достижения технологического и финансового суверенитета страны.
«Президент подчеркивал необходимость проведения проактивной экономической политики, чтобы не только реагировать на текущую конъюнктуру, но и, что очень важно, самим создавать спрос на новые товары и услуги, которые производим в своей стране, в первую очередь», – сказал председатель правительства.
По словам Мишустина, на поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено свыше 500 млрд руб., 440 млрд руб. из которых – в рамках госпрограммы. В оборот вовлечено свыше 500 000 га земель.
«Агроэкспортеры получают помощь на каждом этапе – от инвестиций в новое предприятие до выхода на внешние рынки. Объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 г.», – сказал Мишустин.
Он добавил, что в 2023 г. был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. По словам политика, достижения в АПК способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. В прошлом году со значительным запасом были превышены запланированные показатели по производству растительного масла, зерна, рыбы и рыбопродуктов, сахара, мяса и мясопродуктов.
«Есть успехи в выращивании картофеля, овощей и бахчевых культур. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли», – отметил Мишустин.
Председатель правительства также затронул тему наращивания отечественного посевного материала. По его словам, исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики активно ведутся в 150 новых лабораториях. С 2020 г. было создано 34 технологии на основе собственных разработок.
22 марта Еврокомиссия предложила повысить тарифы на импорт в Евросоюз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. По мнению комиссии, эта мера позволит «подавить» ввоз продукции в Европу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявлял, что потребители в Европе однозначно пострадают из-за ограничения импорта в Евросоюз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. По его словам, у России останется много альтернативных направлений для поставок. Насколько они позволят компенсировать «эти запретительные меры», должны подсчитать специалисты, уточнил Песков.