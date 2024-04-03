/ Общество

Производство оборудования для пищепрома в России выросло на 40%

Ведомости

В России почти на 40% увеличилось производство машин и оборудования для пищевой промышленности, а выпуск сельхозтехники вырос более чем на 8%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.

Мишустин отметил, что в 2023 г. правительство РФ в приоритетном порядке занималось формированием экономики предложения, которое невозможно без обеспечения продовольственной безопасности, достижения технологического и финансового суверенитета страны.

«Президент подчеркивал необходимость проведения проактивной экономической политики, чтобы не только реагировать на текущую конъюнктуру, но и, что очень важно, самим создавать спрос на новые товары и услуги, которые производим в своей стране, в первую очередь», – сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, на поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено свыше 500 млрд руб., 440 млрд руб. из которых – в рамках госпрограммы. В оборот вовлечено свыше 500 000 га земель.

«Агроэкспортеры получают помощь на каждом этапе – от инвестиций в новое предприятие до выхода на внешние рынки. Объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 г.», – сказал Мишустин.

Он добавил, что в 2023 г. был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. По словам политика, достижения в АПК способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. В прошлом году со значительным запасом были превышены запланированные показатели по производству растительного масла, зерна, рыбы и рыбопродуктов, сахара, мяса и мясопродуктов.

«Есть успехи в выращивании картофеля, овощей и бахчевых культур. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли», – отметил Мишустин.

Председатель правительства также затронул тему наращивания отечественного посевного материала. По его словам, исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики активно ведутся в 150 новых лабораториях. С 2020 г. было создано 34 технологии на основе собственных разработок.

22 марта Еврокомиссия предложила повысить тарифы на импорт в Евросоюз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. По мнению комиссии, эта мера позволит «подавить» ввоз продукции в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявлял, что потребители в Европе однозначно пострадают из-за ограничения импорта в Евросоюз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. По его словам, у России останется много альтернативных направлений для поставок. Насколько они позволят компенсировать «эти запретительные меры», должны подсчитать специалисты, уточнил Песков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных