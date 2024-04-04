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Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ по русскому языку

Ведомости

Информация об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич на досрочном ЕГЭ по русскому языку не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает «РИА Новости».

«Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются», – пояснили в ведомстве. 

Варианты ЕГЭ по каждому предмету досрочного периода 2024 г. будут опубликованы на сайте ФИПИ после его завершения. В Рособрнадзоре призвали не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками. Там отметили, что варианты ЕГЭ по русскому языку с текстом Алексиевич, который якобы использовался на досрочном экзамене 2024 г., были опубликованы на различных частных тренировочных ресурсах. В ведомстве назвали это сознательной провокацией.

3 апреля депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой выяснить, почему на досрочном экзамене ЕГЭ по русскому языку использовались тексты Алексиевич. Останина заявила, что белорусская писательница отличается русофобией, а также проживает с 2020 г. в Германии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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