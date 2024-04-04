Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ по русскому языку
Информация об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич на досрочном ЕГЭ по русскому языку не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает «РИА Новости».
«Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются», – пояснили в ведомстве.
Варианты ЕГЭ по каждому предмету досрочного периода 2024 г. будут опубликованы на сайте ФИПИ после его завершения. В Рособрнадзоре призвали не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками. Там отметили, что варианты ЕГЭ по русскому языку с текстом Алексиевич, который якобы использовался на досрочном экзамене 2024 г., были опубликованы на различных частных тренировочных ресурсах. В ведомстве назвали это сознательной провокацией.
3 апреля депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой выяснить, почему на досрочном экзамене ЕГЭ по русскому языку использовались тексты Алексиевич. Останина заявила, что белорусская писательница отличается русофобией, а также проживает с 2020 г. в Германии.