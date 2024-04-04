Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ по русскому языку

Варианты ЕГЭ по каждому предмету досрочного периода 2024 г. будут опубликованы на сайте ФИПИ после его завершения. В Рособрнадзоре призвали не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками. Там отметили, что варианты ЕГЭ по русскому языку с текстом Алексиевич, который якобы использовался на досрочном экзамене 2024 г., были опубликованы на различных частных тренировочных ресурсах. В ведомстве назвали это сознательной провокацией.