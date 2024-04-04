Голикова: волонтерством в России занимаются 15 млн молодых людей
Волонтерской деятельностью в России занимаются 15 млн молодых людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада президенту Владимиру Путину.
«В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Это уже 15 млн человек», – сказала Голикова.
Она также добавила, что в России развивается общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Его участниками уже стали 5,3 млн человек, из них более 700 000 – наставники.
19 марта в Госдуму внесли законопроект о создании реестра наставников для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Нововведение позволит законодательно закрепить и масштабировать практику наставничества, а также подключать наставников и волонтеров к профилактике противоправного поведения подростков.
3 апреля сообщалось, что группа парламентариев подготовила поправки, которые позволят считать донорство крови благотворительностью. В частности, «участие в донорстве крове и ее компонентов», а также участие в мероприятиях по развитию донорства крови, в том числе направленных на пропаганду донорства, предлагается включить в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности (п. 1 ст. 2 соответствующего закона).
Изменения предлагается внести и в ст. 34 (основные права обучающихся и меры их поддержки) закона об образовании. В частности, на обучающихся будет также распространяться норма о дне отдыха в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра (сейчас такая «льгота» описана в ТК для работников).