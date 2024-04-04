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Голикова: волонтерством в России занимаются 15 млн молодых людей

Ведомости

Волонтерской деятельностью в России занимаются 15 млн молодых людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

«В нашей стране один из самых высоких в мире показателей по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Это уже 15 млн человек», – сказала Голикова.

Она также добавила, что в России развивается общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Его участниками уже стали 5,3 млн человек, из них более 700 000 – наставники.

19 марта в Госдуму внесли законопроект о создании реестра наставников для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Нововведение позволит законодательно закрепить и масштабировать практику наставничества, а также подключать наставников и волонтеров к профилактике противоправного поведения подростков.

3 апреля сообщалось, что группа парламентариев подготовила поправки, которые позволят считать донорство крови благотворительностью. В частности, «участие в донорстве крове и ее компонентов», а также участие в мероприятиях по развитию донорства крови, в том числе направленных на пропаганду донорства, предлагается включить в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности (п. 1 ст. 2 соответствующего закона).

Изменения предлагается внести и в ст. 34 (основные права обучающихся и меры их поддержки) закона об образовании. В частности, на обучающихся будет также распространяться норма о дне отдыха в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра (сейчас такая «льгота» описана в ТК для работников).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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