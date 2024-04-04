Голикова: волонтерством в России занимаются 15 млн молодых людей

Изменения предлагается внести и в ст. 34 (основные права обучающихся и меры их поддержки) закона об образовании. В частности, на обучающихся будет также распространяться норма о дне отдыха в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра (сейчас такая «льгота» описана в ТК для работников).