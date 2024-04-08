В Госдуме поддержали законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ
Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ поддержали законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края, предлагающий дать возможность россиянам по всей стране отказаться от бумажных квитанций на оплату ЖКУ, заменив их электронными. Об этом пишет газета «Известия».
«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом – посредством получения документов в электронной форме», – цитирует издание заключение комиссии.
Законопроект также призван решить проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет.
В марте 2023 г. Российский экологический оператор (РЭО) предложил постепенно перейти от бумажных квитанций за ЖКУ к электронным. Каждый месяц на рассылку уходит 50 т бумаги. С начала марта 2022 г. стоимость бумаги выросла в два – три раза. В компании также указали на вред квитанций для экологии: природные ресурсы используются избыточно, считают в РЭО, а в процессе производства первичного сырья выделяются токсины – формальдегид и диоксид хлора. При этом уточняется, что в стране ежегодно перерабатывают около 4 млн т бумаги. Переработкой занимаются порядка 90 российских предприятий.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перехода к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Эту систему глава государства утвердил в 2014 г.