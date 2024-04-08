В Госдуме поддержали законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ

В марте 2023 г. Российский экологический оператор (РЭО) предложил постепенно перейти от бумажных квитанций за ЖКУ к электронным. Каждый месяц на рассылку уходит 50 т бумаги. С начала марта 2022 г. стоимость бумаги выросла в два – три раза. В компании также указали на вред квитанций для экологии: природные ресурсы используются избыточно, считают в РЭО, а в процессе производства первичного сырья выделяются токсины – формальдегид и диоксид хлора. При этом уточняется, что в стране ежегодно перерабатывают около 4 млн т бумаги. Переработкой занимаются порядка 90 российских предприятий.