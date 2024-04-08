/ Общество

В Госдуме поддержали законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ

Ведомости

Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ поддержали законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края, предлагающий дать возможность россиянам по всей стране отказаться от бумажных квитанций на оплату ЖКУ, заменив их электронными. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом – посредством получения документов в электронной форме», – цитирует издание заключение комиссии.

Законопроект также призван решить проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет.

В марте 2023 г. Российский экологический оператор (РЭО) предложил постепенно перейти от бумажных квитанций за ЖКУ к электронным. Каждый месяц на рассылку уходит 50 т бумаги. С начала марта 2022 г. стоимость бумаги выросла в два – три раза. В компании также указали на вред квитанций для экологии: природные ресурсы используются избыточно, считают в РЭО, а в процессе производства первичного сырья выделяются токсины – формальдегид и диоксид хлора. При этом уточняется, что в стране ежегодно перерабатывают около 4 млн т бумаги. Переработкой занимаются порядка 90 российских предприятий.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перехода к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Эту систему глава государства утвердил в 2014 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных