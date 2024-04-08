Путин предложил возродить конкурсы «А ну-ка, девушки!»
Президент России Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.
«Рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», – говорится на сайте Кремля.
Доклад высшим должностным лицам субъектов необходимо будет предоставить до 1 ноября.
Игровая телепрограмма-конкурс «А ну-ка, девушки!» транслировалась на советском телевидении в период с 1970 по 1987 г. Программа представляла собой телевизионный конкурс среди девушек, отобранных по профессиональному признаку.
Название передачи происходит из припева песни «Идем, идем веселые подруги!» для фильма «Богатая невеста» 1937 г. В 2010 г. на «Первом канале» выходила похожая на формат советской передачи программа «Здравствуйте, девочки!»