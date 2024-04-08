Путин предложил возродить конкурсы «А ну-ка, девушки!»

Президент России Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.