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Путин предложил возродить конкурсы «А ну-ка, девушки!»

Ведомости

Президент России Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

«Рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», – говорится на сайте Кремля.

Доклад высшим должностным лицам субъектов необходимо будет предоставить до 1 ноября.

Игровая телепрограмма-конкурс «А ну-ка, девушки!» транслировалась на советском телевидении в период с 1970 по 1987 г. Программа представляла собой телевизионный конкурс среди девушек, отобранных по профессиональному признаку.

Название передачи происходит из припева песни «Идем, идем веселые подруги!» для фильма «Богатая невеста» 1937 г. В 2010 г. на «Первом канале» выходила похожая на формат советской передачи программа «Здравствуйте, девочки!»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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