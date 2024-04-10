Прокуратура обжаловала приговор сбившему поэта Рубинштейна водителю
Прокуратура Москвы обжаловала приговор водителю, сбившему насмерть поэта и публициста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», – сказано в сообщении.
9 апреля суд приговорил водителя к одному году и восьми месяцам условно. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье – до пяти лет лишения свободы.
8 января Льва Рубинштейна сбила машина на улице Образцова в Москве. Он был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского с переломами и черепно-мозговой травмой, сообщил бывший председатель совета центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Александр Черкасов. О смерти поэта стало известно 14 января.
Дептранс Москвы ранее опубликовал видео с моментом аварии и обратил внимание, что водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, который пересекал Рубинштейн. Там добавили, что, по предварительным данным, за собственником автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений ПДД.