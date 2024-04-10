Прокуратура обжаловала приговор сбившему поэта Рубинштейна водителю

Дептранс Москвы ранее опубликовал видео с моментом аварии и обратил внимание, что водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, который пересекал Рубинштейн. Там добавили, что, по предварительным данным, за собственником автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений ПДД.