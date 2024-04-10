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Прокуратура обжаловала приговор сбившему поэта Рубинштейна водителю

Ведомости

Прокуратура Москвы обжаловала приговор водителю, сбившему насмерть поэта и публициста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», – сказано в сообщении.

9 апреля суд приговорил водителя к одному году и восьми месяцам условно. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье – до пяти лет лишения свободы.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на улице Образцова в Москве. Он был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского с переломами и черепно-мозговой травмой, сообщил бывший председатель совета центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Александр Черкасов. О смерти поэта стало известно 14 января.

Дептранс Москвы ранее опубликовал видео с моментом аварии и обратил внимание, что водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, который пересекал Рубинштейн. Там добавили, что, по предварительным данным, за собственником автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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