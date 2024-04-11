Путин выразил соболезнования родным космонавта Аксенова

Аксенов родился 1 февраля 1935 г. в селе Гиблицы Касимовского района Рязанской области. С 15 по 23 сентября 1976 г. в качестве бортинженера КК «Союз-22» вместе с Василием Быковским летал в космос в рамках программы «Интеркосмос». Второй полет – с 5 по 9 июня 1980 г. в качестве бортинженера ТК «Союз Т-2». После полета продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, участвовал в подготовке экипажей к новым космическим полетам. Покинул отряд в 1988 г.