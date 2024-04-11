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Путин выразил соболезнования родным космонавта Аксенова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта СССР Владимира Аксенова, который умер 9 апреля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Владимира Викторовича Аксенова. <...> Светлая память о Владимире Аксенове сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей», – написано в сообщении главы государства.

Путин также отметил, что Аксенов внес значительный вклад в реализацию советской космической программы.

Аксенов родился 1 февраля 1935 г. в селе Гиблицы Касимовского района Рязанской области. С 15 по 23 сентября 1976 г. в качестве бортинженера КК «Союз-22» вместе с Василием Быковским летал в космос в рамках программы «Интеркосмос». Второй полет – с 5 по 9 июня 1980 г. в качестве бортинженера ТК «Союз Т-2». После полета продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, участвовал в подготовке экипажей к новым космическим полетам. Покинул отряд в 1988 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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