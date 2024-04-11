В Думу внесен проект о праве полицейских оформлять больничные в частных клиниках
Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект, который наделяет сотрудников органов внутренних дел правом оформлять листок временной нетрудоспособности в частных клиниках. Документ опубликован в думской электронной базе.
Оформление больничного в частной клинике будет возможно «в исключительных обстоятельствах», говорится в проекте. При этом организация для его выдачи должна иметь лицензию на медицинскую деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности. Порядок освобождения сотрудников от выполнения служебных обязанностей в связи с таким больничным определит МВД.
В случае утверждения документа, поправки в закон вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью подготовки нормативных правовых актов МВД России, Росгвардии и Фельдъегерской службы.
В пояснительной записке сообщается, что законопроект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ, который в октябре 2023 г. указал на недопустимость увольнения сотрудников МВД из-за лечения и оформления больничного не в ведомственной, а в частной клинике с необходимой лицензией.
В январе «Ведомости» писали, что представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы. Это снизит нагрузку на Социальный фонд России и упростит контроль за двойными выплатами, считают эксперты.