В Думу внесен проект о праве полицейских оформлять больничные в частных клиниках

Оформление больничного в частной клинике будет возможно «в исключительных обстоятельствах», говорится в проекте. При этом организация для его выдачи должна иметь лицензию на медицинскую деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности. Порядок освобождения сотрудников от выполнения служебных обязанностей в связи с таким больничным определит МВД.