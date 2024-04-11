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В Думу внесен проект о праве полицейских оформлять больничные в частных клиниках

Ведомости

Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект, который наделяет сотрудников органов внутренних дел правом оформлять листок временной нетрудоспособности в частных клиниках. Документ опубликован в думской электронной базе.

Оформление больничного в частной клинике будет возможно «в исключительных обстоятельствах», говорится в проекте. При этом организация для его выдачи должна иметь лицензию на медицинскую деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности. Порядок освобождения сотрудников от выполнения служебных обязанностей в связи с таким больничным определит МВД.

В случае утверждения документа, поправки в закон вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью подготовки нормативных правовых актов МВД России, Росгвардии и Фельдъегерской службы.

В пояснительной записке сообщается, что законопроект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ, который в октябре 2023 г. указал на недопустимость увольнения сотрудников МВД из-за лечения и оформления больничного не в ведомственной, а в частной клинике с необходимой лицензией.

В январе «Ведомости» писали, что представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы. Это снизит нагрузку на Социальный фонд России и упростит контроль за двойными выплатами, считают эксперты.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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