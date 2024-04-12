Адвокат Чикатило погиб в аварии под Луганском

Марат Хабибулин был членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а также работал юрисконсультом в ЛРНЦ «Феникс». В 1992 г. он представлял в суде интересы серийного убийцы Андрей Чикатило, который в 1978-1990 гг. совершил более 50 убийств. Хабибулин проиграл дело, маньяка приговорили к смертной казни. В 1994 г. Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.