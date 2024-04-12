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Адвокат Чикатило погиб в аварии под Луганском

Ведомости

Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб. Об этом сообщил лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс», в котором Хабибулин работал юристом. 

«ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина», – говорится на странице центра во «В контакте».

Бывшая коллега Хабибулина, главврач ЛРНЦ «Феникс» Ольга Бухановская в разговоре с ТАСС рассказала, что Хабибулин погиб в аварии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. По ее словам, об этом стало известно в 17:15 мск. Точные причины смерти адвоката пока неизвестны. Утром 12 апреля родственники отправятся на место происшествия, уточнила она.

В ЛРНЦ «Феникс» назвали Хабибулина «профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом». Центр выразил соболезнования родным и близким адвоката.

Марат Хабибулин был членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а также работал юрисконсультом в ЛРНЦ «Феникс». В 1992 г. он представлял в суде интересы серийного убийцы Андрей Чикатило, который в 1978-1990 гг. совершил более 50 убийств. Хабибулин проиграл дело, маньяка приговорили к смертной казни. В 1994 г. Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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