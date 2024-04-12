Адвокат Чикатило погиб в аварии под Луганском
Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб. Об этом сообщил лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс», в котором Хабибулин работал юристом.
«ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина», – говорится на странице центра во «В контакте».
Бывшая коллега Хабибулина, главврач ЛРНЦ «Феникс» Ольга Бухановская в разговоре с ТАСС рассказала, что Хабибулин погиб в аварии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. По ее словам, об этом стало известно в 17:15 мск. Точные причины смерти адвоката пока неизвестны. Утром 12 апреля родственники отправятся на место происшествия, уточнила она.
В ЛРНЦ «Феникс» назвали Хабибулина «профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом». Центр выразил соболезнования родным и близким адвоката.
Марат Хабибулин был членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а также работал юрисконсультом в ЛРНЦ «Феникс». В 1992 г. он представлял в суде интересы серийного убийцы Андрей Чикатило, который в 1978-1990 гг. совершил более 50 убийств. Хабибулин проиграл дело, маньяка приговорили к смертной казни. В 1994 г. Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.