Кремль: в регионах с паводками полностью мобилизованы все службы

14 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что дополнительный приток воды добавляют дожди, из-за них также осложняется эвакуация местных жителей. Он призвал граждан покинуть подтопленные территории. 15 апреля правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся за четыре часа на 23 см, составив 619 см. Позже власти региона уточнили, что по состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) уровень Тобола в Кургане увеличился за два часа еще на 12 см до 631 см. Из находящихся в зоне риска населенных пунктов эвакуировали 12 782 человека.