Кремль: в регионах с паводками полностью мобилизованы все службы
В регионах, охваченных паводками, все службы находятся в состоянии полной мобилизации, акцент делается на работу с людьми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Несмотря на то, что паводок в Оренбургской области пошел на спад, «большая вода», по словам представителя Кремля, идет в сторону Курганской и Тюменской области.
«Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварна, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует. Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимают все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», – объяснил Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, специалисты МЧС предполагают, что вода в Курганскую и Тюменскую области придет в середине текущей недели.
14 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что дополнительный приток воды добавляют дожди, из-за них также осложняется эвакуация местных жителей. Он призвал граждан покинуть подтопленные территории. 15 апреля правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся за четыре часа на 23 см, составив 619 см. Позже власти региона уточнили, что по состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) уровень Тобола в Кургане увеличился за два часа еще на 12 см до 631 см. Из находящихся в зоне риска населенных пунктов эвакуировали 12 782 человека.
Губернатор Тюменской области Александр Моор с 8 апреля ввел режим ЧС из-за угрозы паводков. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков говорил, что к концу апреля может быть превышен исторический максимум уровня половодья на реке Ишим. Пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима ожидается 23-25 апреля. Превышение исторических максимумов уровня воды – на 1,5–4,4 м. По словам Шумакова, в это время однозначно будут подтопления и затопления. Подвергнутся затоплению и подтоплению села Ильинка, Ишим, Абадская и Викулово.