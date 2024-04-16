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Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в России

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Информация опубликована на сайте ведомства.

Указано, что в отношении провайдеров приняты такие «меры понуждения», как полное ограничение доступа к информационному ресурсу, запрет на поисковую выдачу, а также «информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на территории РФ, законодательства РФ».

В связи с этим под угрозой могут оказаться сайты пользователей РФ на иностранных серверах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

16 апреля агентство сообщало, что Роскомнадзор рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователям доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.

12 апреля Интерфакс сообщал, что Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта сетевого издания «Полит.ру», обвинив его в неоднократном размещении недостоверной информации.

20 марта Роскомнадзор сообщил, что заблокировал также сайты издания Sota (признано иноагентом) и центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован). 

В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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