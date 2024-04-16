Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в России
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Информация опубликована на сайте ведомства.
Указано, что в отношении провайдеров приняты такие «меры понуждения», как полное ограничение доступа к информационному ресурсу, запрет на поисковую выдачу, а также «информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на территории РФ, законодательства РФ».
В связи с этим под угрозой могут оказаться сайты пользователей РФ на иностранных серверах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
16 апреля агентство сообщало, что Роскомнадзор рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователям доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.
12 апреля Интерфакс сообщал, что Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта сетевого издания «Полит.ру», обвинив его в неоднократном размещении недостоверной информации.
20 марта Роскомнадзор сообщил, что заблокировал также сайты издания Sota (признано иноагентом) и центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован).
В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.